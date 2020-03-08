Появились новые подробности смертельного ДТП при участии грузовика и легкового автомобиля под Киевом, на Кольцевой дороге, которое произошло в субботу, 7 марта.

Деталями происшествия поделились в пресс-службе полиции региона.

Правоохранители установили, что в Борисполе, на Кольцевой дороге столкнулись автомобиль Peugeot 307 и грузовик Renault Magnum, в результате чего погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.

Так, по последней информации, водитель Peugeot, который двигался по второстепенной дороге Борисполь-Барышевка, не предоставил грузовику преимущества в движении - из-за этого произошло ДТП.

В результате аварии погибли все, кто находился в легковом автомобиле: 26-летняя киевлянка, которая была за рулем, 32-летний житель Львовской области и 34-летний пассажир из Донецкой области. В свою очередь водитель грузовика Renault Magnum телесных повреждений не получил.

Автотранспортные средства изъяты в качестве вещественных доказательств, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Скриншот: Полиция Киевской области

Напомним, что в прошлую пятницу вечером, 6 марта, около села Вишняки в Полтавской области произошла смертельная авария. Столкнулись Jeep Cherokee и пассажирский микроавтобус Volkswagen Lt35.

Также мы писали, что на Закарпатье микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 8 пассажирами в салоне столкнулся с поездом, потому что водитель авто выехал на железнодорожный переезд при опущенном шлагбауме и на красный сигнал светофора.