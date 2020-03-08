Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал власти Италии запретить своим гражданам выезжать за пределы страны из-за вспышки коронавируса. Это может способствовать распространению болезни.

Как передает Reuters, сейчас в Чехии подтверждены 26 случаев заражения коронавирусом.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал он.

Уточняется, что в Чехии большинство заражений коронавирусом связаны с лицами, которые путешествовали по Италии или общались с теми, кто там был.

Напомним, премьер-министр Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Также "Страна" писала, что у лидера Демократической партии Италии Николы Зангаретти, которая входит в руководящую коалицию, подтвердили коронавирус Covid-19. Политик утверждает, что пробудит несколько дней дома.