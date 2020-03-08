На сайте украинского президента появился полный текст интервью британской газете The Guardian.

"Страна" вчера уже разбирала отдельные тезисы президента о Донбассе, Путине и Минских соглашениях, которые в урезанном виде публиковало издание. Однако сегодня президент выложил интервью в том виде, как он его давал.

Там сказано намного больше и о России, и о ее президенте, и о Минском процессе. И в целом они выглядят менее радикально и более примирительно, чем подала материал британская газета.

Публикуем основные цитаты Зеленского из опубликованной в ОП стенограммы.

"Нужен диалог с Россией"

Комментируя отношение Европы к России, Зеленский призвал ко всеобщему диалогу.

"Нам всем нужен однозначный диалог с Россией, потому что ни одна война еще не закончилась хорошо. Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: "Завтра в бой идем. Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю". Мы очень хотим вернуть, но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире".

Также Зе заявил, что планировать войну на Донбассе нет смысла.

"Мы не должны выбирать, каким образом нанести удар, как атаковать. Это неправильно. Если на нас нападут, если будет продолжаться эскалация, конечно, мы будем отвечать. Жестко отвечать. У нас сильная армия, мы очень подросли за последние годы. Я считаю, что у нас одна из самых сильных армий в Европе. И это, кстати, все подтверждают: европейские, американские военные эксперты. Поэтому... Но нужно попробовать без войны", - сказал президент.

Также Зе сравнил важность для Украины двух стран - России и США. Главная мысль - американцы далеко, а с соседями нужно "спокойствие и уважение".

"Нам важны отношения с Россией и с другими соседями. То есть с Соединенными Штатами Америки у нас очень хорошие отношения, но США далеко. Так всегда: когда ты живешь в доме, ты прежде всего думаешь, как у тебя с этим соседом, как с ним жить, как говорить. У вас там товарооборот, у вас экономические отношения. Много всего, мы рядом, а рядом всегда должно быть спокойствие и взаимное уважение", - сказал президент.

То есть в целом антироссийский накал версии интервью, вышедшей в The Guardian, оказался выше, чем Зеленский говорил на самом деле.

"В Нормандии все хотят выборы, потом границу"

Зеленский также обозначил, какие дискуссии идут вокруг Минских соглашений. Самое интересное из его слов - это что лидеры Германии и Франции, также как и Москва, настаивают на выполнении плана, заложенного в Минские соглашения. И они "не готовы" его менять, на чем пытается настаивать украинская сторона.

"Мы следуем Минским договоренностям. Но когда много лет это практически не работало, то мое отношение было очень простое – и я это подчеркивал в диалоге, потому что к этому не были готовы лидеры Германии и Франции, – я говорил, что надо быть немножко flexible. Окей, идем по Минску – это договор, который объединяет нас за этим столом. Но давайте немножко flexible, немного. Ну не работает это. Давайте искать пути решения.

Конечно, им сложно было в начале нашей встречи, они говорили: "нет, есть "Минск", и давайте по нему идти", - передал Зеленский суть дискуссий с европейцами.

То есть буквальное исполнение Минска-2 - это не только позиция Путина, а всех участников переговоров.

"Что касается выборов, то все в "Нормандии" очень сосредоточены на том, что должны быть выборы, а потом – передать границу", - подтверждает это президент (особенного внимания заслуживает слово "все" - то есть и Франция с Германией).

"Давайте выведем все войска"

Однако Зеленский все-таки предложил "Нормандской четверке" отложить вопрос выборов и границы.

"Я вообще считаю: давайте вопрос выборов и границы пока уберем. Что нам важно? Чтобы там не было людей с оружием. Нам всем это важно. Как только не будет людей с оружием – прекратится стрельба. Но любой такой шаг все время привязывается в разговоре к "Минску" и к выборам, которые там прописаны до контроля над границей. Я говорю: давайте сделаем этот шаг. Срочно, просто срочно. Выведем все войска. Все. Они говорят: так в "Минске" написано, что сначала это, потом – то. Я говорю: неважно. В "Минске" записаны пункты. Но если мы с вами немного переставим их местами, что от этого будет? Ничего", - рассказал свою версию разговора Зе.

Интересно, что на самой Нормандской встрече и после нее президент и его представители заявляли, что это Россия предлагала разведение войск по всей линии фронта. Как потом поясняли в РФ, для той же цели - прекратить стрелять. Но Украина отказалась, поскольку ей это "невыгодно".

Данный факт противоречит тому, что сказал Зеленский в интервью "Гардиан". С его слов, он предложил вывести "все войска" - то есть с обеих сторон. Но тогда непонятно, почему Киев сам же и отказался разводить армии по всей линии фронта по итогам Нормандской встречи.

Видимо, на самом деле Зеленский предлагал в Париже вывести войска только в одностороннем порядке из "ЛДНР". Тем более, что ранее такое требование озвучивал и он, и его представители.

Тогда понятно, почему ничего решить не удалось - ведь это уже получается не "немного переставить" пункты Минска-2, а полностью их изменить.

"Год - договоренности, потом - реализация"

Также вчера все обсуждали "ультиматум" Зеленского по переговорам с Путиным. Из версии статьи, опубликованной The Guardian, следовало, что украинский президент отводит лишь год на попытку решить вопрос Донбасса, а потом едва ли не выходит из Минских соглашений.

Однако в реальности формулировка Зе оставляет возможность для снятия этого дедлайна.

"Мы поставили перед собой задачу, и я считаю, что на все договоренности государство может потратить год, а затем должна быть реализация. Дольше нельзя. Если нет – нужно менять формат, стратегию и возвращаться к разговору, когда придет время. Делать паузу", - сказал Зе.

То есть год он отводит только на обсуждения. Потом - реализация договоренностей, которая может тянуться сколько угодно времени. А дальше президент не исключил новых обсуждений.

В общем, "ультиматумом Путину" это ну никак не выглядит. Тут скорее некие внутренние дедлайны, ориентированные на украинский электорат. Год - это достаточно длительный срок, пауза, которая нужна Зеленскому, чтобы не растерять избирателей, ориентированных на мир с Россией до местных выборов.

Землю - западным компаниям

Интересное заявление Зе сделал в контексте продажи земли. Из него следует, что сельхозугодья собираются продавать иностранцам.

"Либеральный рынок земли – это то, что должно было быть. Мы и так серьезные экспортеры в сельскохозяйственном производстве, промышленности, а так были бы уже на высшем уровне. И здесь были бы и украинские фирмы, и западные", - пояснил Зеленский.

Ранее Зе говорил, что в нынешней версии законопроекта иностранцы землей владеть не могут, и решаться данный вопрос будет лишь на референдуме. Британским же журналистам он о плебисците ничего не сказал.

Оман и "нравственный момент"

Рассказывая о негативных моментах президентства, Зеленский упомянул невозможность жить прежней "красивой" жизнью. Например - роскошно отдыхать.

"Я президент. В Украине, мягко говоря, не всем хорошо. И, с одной стороны, тебе надо немного отдохнуть. А с другой – ты понимаешь, что не можешь как-то так отдыхать, потому что кому-то сейчас плохо. Какие-то очень сложные нравственные моменты появились, которые меня трансформировали", - сказал Зе.

Отметим, что на Новый год "Страна" сфотографировала Зеленского на отдыхе в Омане, куда президент улетел тайно отдыхать - хотя официально собирался встретить праздник в Карпатах.

Стоимость отдыха в отеле Ritz-Carlton, где остановился президент - 4000 евро за ночь в номере-люксе.

"Трансформировался" президент до поездки в Оман или после - остается неизвестным.

"Вешать быстрее"

Интересный разговор получился у Зеленскго про олигархов.

На вопрос журналиста, как с ними быть - просто просить денег у них, вешать или стрелять - президент несколько двусмысленно пошутил.

"Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее".

Отметим, что в версии The Guardian после этих слов пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель уточнила, что украинский президент шутит.

"Шучу, конечно", - подтвердил Зеленский.

Однако в версии, которую опубликовал Офис президента этих уточнений нет. И после рассуждений о том, как иногда хочется вешать, Зе сказал о том, что роли у олигархов в Украине олжены быть не главные, а эпизодические, а затем ответил на вопрос о покупке дома Ахметовым во Франции (олигарх его купил за 200 миллионов евро).

Зе сказал, что такая покупка "неуместна", когда на Донбассе идет война. Но тут же добавил, что олигарх купил 200 "скорых", когда президент у него об этом попросил.

"Конечно, неуместно. Они очень много здесь заработали за эти годы. И поэтому государство должно сделать все, чтобы они покупали все не там, а здесь. Чтобы они эти деньги тратили на больницы, скорые помощи, дороги. Кто-то из европейцев мне как-то сказал: мы видели, Вы, мол, олигарху дали задание. Тому фонду, где владелец олигарх, мы дали задание купить 200 "скорых".

Я говорю: в противном случае это будет куплено не в нашей стране. Мы идем по закону. А мне нужно, чтобы сейчас покупались скорые помощи – нет в бюджете этих денег", - сказал президент.

Кто отправил Скалецкую в Новые Санжары?

Под конец интервью Зеленский признался, что именно он заставил экс-главу Минздрава Зоряну Скалецкую поселиться в Новых Санжарах, где местные жители закидали камнями прибывших на карантин украинцев из Уханя.

"Я ей сказал, что это была бы хорошая идея. Она сама решала, но я предложил", - описал ситуацию Зе.

Интересно, что даже "ссылка в карантин" не помогла Зоряне остаться на своем посту - Зе призвал уволить ее из Кабмина.