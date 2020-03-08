Президент Украины Владимир Зеленский не может передвигаться на велосипеде из-за законодательства, которым определены меры безопасности главы государства.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian.

"Они ждали велосипед, но мне не разрешают. Почему? Потому что охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай Бог, что-то случится. Поэтому пока без велосипедов. Ну, это пока. Думаю, мы все-таки наведем порядок, чтобы все мы могли ездить на велосипеде", - поделился президент.

Зеленский также рассказал о том, почему он не может переехать из здания в центре Киева на ул. Банковой в другое место.

"А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех", - добавил глава государства.

Напомним, что недавно президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе официального визита в Эстонию подарили электровелосипед и пол-литра меда. Презент ему сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с школьниками заявил, что тоже не прочь бы ездить на службу в свой офис на велосипеде или электромотоцикле.