В китайском городе Цюаньчжоу из-под завалов отеля достали тела, по меньшей мере, шестерых погибших. Еще 28 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает BBC, людей разместили в этом отеле как таких, которые контактировали с инфицированными коронавирусом Covid-19.

"По меньшей мере шесть человек погибли, 28 остаются пропавшими без вести в результате разрушения в субботу здания отеля, который использовался как карантинное заведение для потенциально инфицированных коронавирусом в китайском городе Цюаньчжоу", - говорится в сообщении.

Спасательные работы по поиску остальных тел до сих пор продолжаются.

Напомним, в субботу, 7 марта, в китайской провинции Фуцзянь обрушился отель, в котором на карантине находились зараженные коронавирусом Covid-19. В результате происшествия под завалами оказались десятки человек.

Также "Страна" писала, что недавно в китайском городе Ухань мужчина умер через 5 дней после выписки с диагнозом о полном выздоровления от коронавируса Covid-19.