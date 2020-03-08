В Киевской области хулиган может получить срок за нападение на полицейского. Правоохранитель попал в больницу с сотрясением мозга и гематомой.

Об этом в воскресенье, 8 марта, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что стражи порядка выехали на вызов по поводу непристойного поведения одного из гостей кафе в селе Рожев под Киевом. По прибытию на место происшествия, правоохранители установили личность нарушителя, которым оказался 43-летний местный житель.

И когда полицейские сопровождали мужчину в служебный автомобиль, чтобы составить протокол о факте хулиганства, житель села ударил правоохранителя ногой в лицо. В результате полицейский получил сотрясение мозга и гематому лица.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об объявлении подозрения нападавшему и избрание меры пресечения.

Скриншот: Полиция Киевской области в Фейсбук

Напомним, что недавно в туристическом центре Львова произошла массовая драка, в которой пострадали двое полицейских.

Также мы писали, что в Киевской области трое хулиганов вмешались в работу полиции, когда правоохранитель оформлял протокол на нетрезвого водителя. Один из них даже набросился на полицейского с кулаками.