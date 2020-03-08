В воскресенье, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве начался Марш протеста, призванный отстоять права женщин, которые когда-либо поддавались насилию.

Как передает "Информатор", старт марша был запланирован на 12:00, однако уже за полчаса до этого на площадь начали стягиваться люди.

"Мы устали от системного неравенства в сферах принятия решений, в политике, в оплате труда, в семье", - говорят митингующие.

Участники акции требуют, чтобы власть ратифицировала Стамбульскую конвенцию и уменьшило количество случаев насилия, которое сегодня испытывают женщины.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Ранее "Страна" рассказывала о списке фильмов о женщинах и для женщин, которые можно посмотреть на выходных.

Также мы писали об интересных фактах, связанных с 8 марта.

Кроме того сообщалось, что спасатели в период с 7 по 9 марта будут нести усиленную службу.