Ни один из 20 образцов, отобранных у граждан Украины, которые исследовались на наличие возможного коронавируса Covid-19, не показал положительного результата. Всего в стране зафиксирован 1 случай заражения новым штаммом болезни.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, всего чиновникам поступило 38 сообщений о подозрении на коронавирус.

"По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс лаборатории ЦОС исследовано 20 доставленных образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на Covid-19 и 14 от контактных, положительных на Covid-19 не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что днем ранее, 7 марта, поступило 1 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее мы писали, что результаты проверок 16 из 20 украинцев, которые были отобраны в связи с подозрением на коронавирус Covid-19, оказались отрицательными.

Также "Страна" писала, что в Черновицкой области с подозрением на инфицирование коронавирусом Covid-19 госпитализированы шесть человек. Однако официально диагноз подтвержден только у одного больного.