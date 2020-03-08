Президент Украины Владимир Зеленский поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем на своей официальной странице в соцсетях и в Telegram.

"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Ежедневно. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще и помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - говорится в поздравлении.

Дальше Зеленский рассказал, что "мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим".

Скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Ранее "Страна" рассказывала о списке фильмов о женщинах и для женщин, которые можно посмотреть на выходных.

Также мы писали об интересных фактах, связанных с 8 марта.

Кроме того сообщалось, что спасатели в период с 7 по 9 марта будут нести усиленную службу.