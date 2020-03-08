В Черновицкой области, где был выявлен первый в Украине зараженный коронавирусом, власти принимают беспрецедентные меры по дезинфкции, что бы не допустить дальнейшего распространения заразы.

Так, региональные спасатели 7 марта провели дезинфекцию всех автовокзалов и автостанций. Здания были обработаны средством "Санитаб". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, 7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Госпродслужбы области, провели дезинфекционные мероприятия по обработке дезинфицирующим средством "Санитаб" автовокзалов и автостанций по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения Управления", - сообщили в ГСЧС.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ направляет спецмиссию в Украину из-за вируса Covid-19.