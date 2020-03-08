У одного из посетителей конференции консервативных политических действий, где находился президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, обнаружили коронавирус. Анализы, взятые у участника, дали положительный результат.

Как передает Fox News, форум проходил с 26 по 29 февраля в Форт-Вашингтоне, штат Мэриленд. Помимо Трампа и Пенса, в мероприятии участвовали другие топ-чиновники Белого дома.

Пресс-служба Белого дома заявила, что заразившийся не контактировал с руководством США, а также не посещал главный зал мероприятия. Сейчас он находится под карантином в Нью-Джерси.

Трампа уже уведомили о ситуации.

"В настоящее время нет никаких признаков, что президент Трамп и вице-президент Пенс встречались или находились в непосредственной близости от заболевшего посетителя", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп сравнил тест на коронавирус Covid-19 со своим разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло во время посещения Трампом Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте.

Также "Страна" писала, что власти штата Нью-Йорк (США) объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Экстренная мера введена уже в третьем штате страны.