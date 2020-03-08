Сегодня - Международный женский день, 8 марта. В Украине и на постсоветском пространстве это по традиции выходной день и большой светский праздник. Причем изначальный смысл его уже утрачен: его у нас в стране отмечают не как день борьбы за права прекрасного пола, а как весенний праздник всех женщин.

Именно такую риторику в своих поздравлениях используют сегодня политики. Что, впрочем, вполне нормально - женщины в нашей стране давно юридически уравнены в правах с мужчинами, чего не было, когда женская половина человечества боролась за избирательное право или, скажем, равную оплату труда.

"Страна" выяснила, как политики поздравляли украинок с 8 марта.

Президент Владимир Зеленский перечислил подвиги украинских женщин и на первое место почему-то поставил защиту Родины.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи.

Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим.

С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - написал президент.

Забавно, что риторика Зеленского была похожа на то, что на несколько часов раньше написал у себя в Facebook Петр Порошенко.

"Спасибо всем женщинам, которые защищают Украину на фронте, спасают жизни, воспитывают детей, занимаются наукой и бизнесом, просвещением и политикой", - написал экс-президент.

Похожая фраза была и у Зе:

"Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство" (см. скриншот выше).

Спикер Дмитрий Разумков был более краток.

"Поздравляю всех женщин с Международным женским днем!

Пусть осуществляются все ваши мечты и желания! Оставайтесь красивыми. Оставайтесь сильными. Отстаивайте свои убеждения и цели. Добивайтесь желаемого. И всегда будьте счастливы!".

Нардеп Макс Бужанский написал большой пост о том, как миллионы мужчин рано утром, пока все спят, тайно выходят из дому за цветами.

"Миллионы мужчин распахивают глаза одновременно. Где тот режиссер, который снимет эту картину!

Тихо скользнуть с кровати, тихо, иначе не то!

Зажать ладонью морду собаке, сграбастать его в охапку, пока не встрепенулся радостно, как слон в посудной лавке.

Тихо! Уйти тихо, это очень большое искусство!

Миллионы мужчин улыбаются, им удалось.

Понимаете, это огромное счастье, когда хочется возникнуть на пороге с цветами!

Его не пришьёшь никакими указами, и никакими указами не отнимешь!)

Да, можно дарить цветы хоть каждый день.

Хоть двадцать раз в день можно их дарить, если повезло, и фура с розами оставлена под окнами без присмотра.

Но вот так, чтоб миллионы и тихо, это только сегодня.

Это не праздник женщин, это общий праздник.

Мужчины ничто без женщин, и наоборот, я надеюсь.

Просто нет смысла.

Так вот, я как раз об этом.

Дамы!)

Девушки, женщины, бабушки и девчонки!

Будьте чьим то смыслом! Счастливыми, красивыми, интересными и любимыми!

Заставляйте биться сердца, перехватывайте дыханье, ловите и дарите улыбки!)

Вы бы знали, какое это удовольствие, вас поздравить!)

Ну, с праздником, доброе утро!) С 8 Марта)".

Нардеп Ринат Кузьмин поздравил не только мам и жен, но и прекрасных незнакомок.

"Дорогие наши сестренки, любимые мамы, родные жёны, бабушки, дочки, коллеги и прекрасные незнакомки.

С праздником весны. Пусть в жизни будет только

любовь, уверенность, надежда, движение к цели и удача, пусть горят ваши глаза, а сердце пусть будет добрым и открытым!

С женским весенним праздником вас, с первой весенней улыбкой. Пусть в ваших домах будет радость. Будьте счастливы".

Депутат от "Евросолидарности" Ахтем Чийгоз 8 марта призвал освободить Крым от оккупантов. И сказал, что именно женщины в этот день вышли протестовать против аннекии в 2014 году.

Но при этом их он с праздником не поздравил.

Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко еще за два дня до праздника опубликовал видео-поздравление с 8 марта.

"Мы готовы преодолеть любые трудности ради счастья в ваших глазах. Мы сделаем Украину мирной и успешной, чтобы ваши сердца были спокойны за ваши семьи и будущее", - заявил нардеп.

Внефракционный депутат Антон Поляков пожелал женщинам "море любви".

"Дорогие наши девушки! Поздравляю вас с светлым и весенним праздником, с 8 марта!

Пусть весна подарит вам много радостных и счастливых событий, принесёт вам море любви, тепла, а ваши вторые половинки баловали вас не только сегодня, но и каждый следующий день! Желаю, чтобы каждая из вас стала для кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбыточным желанием!

Вы наше вдохновение, с праздником!"

Но не только мужчины-политики упражнялись в поздравления. Женщин поздравила и нардеп от "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Причем она едва ли не единственная, кто вспомнил в этот день об истоках праздника, а также Кларе Цеткин и Розе Люксембург.

"Дорогие, милые женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с праздником Весны, Красоты и Нежности!

8 марта - очень толерантная дата: кто что хочет, тот то и празднует. Хоть женский день, хоть день борьбы за права женщин, хоть наступление весны.

Праздник - на все вкусы и на любые предпочтения.

В чем я абсолютно точно убеждена, так это в том, что такой праздник нам необходим.

И дело вовсе не в Розе Люксембург или в Кларе Цеткин.

Во времена, когда в стране далеко не все в порядке, когда мы ежедневно преодолеваем какие-либо трудности и проблемы, нам необходимо видеть и чувствовать постоянный луч света, добра, любви. Для того, чтобы быть счастливыми, чтобы надеяться, чтобы воплотить свои мечты. Это очень важно.

И именно вы несете в мир добро и свет. Именно вы храните страну от потрясений и беды, именно ваша забота дает защиту и ощущение покоя, именно ваша незримая сила поддерживает в трудные минуты. Потому что это сила беззаветной Любви и Красоты, сила, которая способна преодолеть любые стены безнадежности и отчаяния.

Спасибо вам за это, уважаю и люблю Вас!"