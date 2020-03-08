Сегодня - Международный женский день, 8 марта. В Украине и на постсоветском пространстве это по традиции выходной день и большой светский праздник. Причем изначальный смысл его уже утрачен: его у нас в стране отмечают не как день борьбы за права прекрасного пола, а как весенний праздник всех женщин.
Именно такую риторику в своих поздравлениях используют сегодня политики. Что, впрочем, вполне нормально - женщины в нашей стране давно юридически уравнены в правах с мужчинами, чего не было, когда женская половина человечества боролась за избирательное право или, скажем, равную оплату труда.
"Страна" выяснила, как политики поздравляли украинок с 8 марта.
Президент Владимир Зеленский перечислил подвиги украинских женщин и на первое место почему-то поставил защиту Родины.
"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.
Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи.
Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим.
С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - написал президент.
Забавно, что риторика Зеленского была похожа на то, что на несколько часов раньше написал у себя в Facebook Петр Порошенко.
"Спасибо всем женщинам, которые защищают Украину на фронте, спасают жизни, воспитывают детей, занимаются наукой и бизнесом, просвещением и политикой", - написал экс-президент.
Похожая фраза была и у Зе:
"Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство" (см. скриншот выше).
Спикер Дмитрий Разумков был более краток.
"Поздравляю всех женщин с Международным женским днем!
Пусть осуществляются все ваши мечты и желания! Оставайтесь красивыми. Оставайтесь сильными. Отстаивайте свои убеждения и цели. Добивайтесь желаемого. И всегда будьте счастливы!".
Нардеп Макс Бужанский написал большой пост о том, как миллионы мужчин рано утром, пока все спят, тайно выходят из дому за цветами.
"Миллионы мужчин распахивают глаза одновременно. Где тот режиссер, который снимет эту картину!
Тихо скользнуть с кровати, тихо, иначе не то!
Зажать ладонью морду собаке, сграбастать его в охапку, пока не встрепенулся радостно, как слон в посудной лавке.
Тихо! Уйти тихо, это очень большое искусство!
Миллионы мужчин улыбаются, им удалось.
Понимаете, это огромное счастье, когда хочется возникнуть на пороге с цветами!
Его не пришьёшь никакими указами, и никакими указами не отнимешь!)
Да, можно дарить цветы хоть каждый день.
Хоть двадцать раз в день можно их дарить, если повезло, и фура с розами оставлена под окнами без присмотра.
Но вот так, чтоб миллионы и тихо, это только сегодня.
Это не праздник женщин, это общий праздник.
Мужчины ничто без женщин, и наоборот, я надеюсь.
Просто нет смысла.
Так вот, я как раз об этом.
Дамы!)
Девушки, женщины, бабушки и девчонки!
Будьте чьим то смыслом! Счастливыми, красивыми, интересными и любимыми!
Заставляйте биться сердца, перехватывайте дыханье, ловите и дарите улыбки!)
Вы бы знали, какое это удовольствие, вас поздравить!)
Ну, с праздником, доброе утро!) С 8 Марта)".
Нардеп Ринат Кузьмин поздравил не только мам и жен, но и прекрасных незнакомок.
"Дорогие наши сестренки, любимые мамы, родные жёны, бабушки, дочки, коллеги и прекрасные незнакомки.
С праздником весны. Пусть в жизни будет только
любовь, уверенность, надежда, движение к цели и удача, пусть горят ваши глаза, а сердце пусть будет добрым и открытым!
С женским весенним праздником вас, с первой весенней улыбкой. Пусть в ваших домах будет радость. Будьте счастливы".
Депутат от "Евросолидарности" Ахтем Чийгоз 8 марта призвал освободить Крым от оккупантов. И сказал, что именно женщины в этот день вышли протестовать против аннекии в 2014 году.
Но при этом их он с праздником не поздравил.
Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко еще за два дня до праздника опубликовал видео-поздравление с 8 марта.
"Мы готовы преодолеть любые трудности ради счастья в ваших глазах. Мы сделаем Украину мирной и успешной, чтобы ваши сердца были спокойны за ваши семьи и будущее", - заявил нардеп.
Внефракционный депутат Антон Поляков пожелал женщинам "море любви".
"Дорогие наши девушки! Поздравляю вас с светлым и весенним праздником, с 8 марта!
Пусть весна подарит вам много радостных и счастливых событий, принесёт вам море любви, тепла, а ваши вторые половинки баловали вас не только сегодня, но и каждый следующий день! Желаю, чтобы каждая из вас стала для кого-то мечтой, для кого-то судьбой, для кого-то несбыточным желанием!
Вы наше вдохновение, с праздником!"
Но не только мужчины-политики упражнялись в поздравления. Женщин поздравила и нардеп от "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Причем она едва ли не единственная, кто вспомнил в этот день об истоках праздника, а также Кларе Цеткин и Розе Люксембург.
"Дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с праздником Весны, Красоты и Нежности!
8 марта - очень толерантная дата: кто что хочет, тот то и празднует. Хоть женский день, хоть день борьбы за права женщин, хоть наступление весны.
Праздник - на все вкусы и на любые предпочтения.
В чем я абсолютно точно убеждена, так это в том, что такой праздник нам необходим.
И дело вовсе не в Розе Люксембург или в Кларе Цеткин.
Во времена, когда в стране далеко не все в порядке, когда мы ежедневно преодолеваем какие-либо трудности и проблемы, нам необходимо видеть и чувствовать постоянный луч света, добра, любви. Для того, чтобы быть счастливыми, чтобы надеяться, чтобы воплотить свои мечты. Это очень важно.
И именно вы несете в мир добро и свет. Именно вы храните страну от потрясений и беды, именно ваша забота дает защиту и ощущение покоя, именно ваша незримая сила поддерживает в трудные минуты. Потому что это сила беззаветной Любви и Красоты, сила, которая способна преодолеть любые стены безнадежности и отчаяния.
Спасибо вам за это, уважаю и люблю Вас!"