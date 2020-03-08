Правоохранителям в Львовской области пришлось задержать мужчину, который на микроавтобусе Ford протаранил ворота на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное". Инцидент произошел вечером, 7 марта.

Как передает пресс-служба полиции, силовики открыли уголовное дело по факту сопротивления полиции.

"Водитель микроавтобуса Ford, находясь на пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" не выполнил законные требования сотрудников таможни, автомобилем сбил ворота и выехал с территории пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что задержанным оказался 38-летний житель Жовковского района. Его задержали до избрания меры пресечения. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Фото: lv.npu.gov.ua

Ранее мы писали, что подозреваемого в убийстве разыскивают по всей Львовской области. Если найдут - могут дать пожизненное. По информации полиции, мужчина застрелил свою 22-летнюю девушку и ранил прохожего. Правоохранители уже обнародовали имя и приметы подозреваемого, и предупреждают - он может быть вооружен.

Напомним, в селе Черляны Львовской области произошло ДТП с участием пешеходов. В компанию людей, находившихся на тротуаре, въехал 39-летний водитель автомобиля "Таврии", который находился в наркотическом опьянении.