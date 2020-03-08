Похоже, черная полоса для первой ракетки Украины закончилась. Наша знаменитая Элина Свитолина сыграет в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканском Монтеррее. В полуфинале украинка за 50 минут буквально разгромила голландку Аранчу Рус - 6:0, 6:1.

Теперь Свитолиной предстоит встретится с чешкой Марией Боузковой, которая в полуфинале обыграла британку Джоанну Конту. Призовой фонд турнира составляет 251 750 долларов, как передает "Укринформ".

Поединок Свитолина - Рус транслировали на официальной странице WTA в Facebook.

Видео: WTA

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина, для которой этот сезон пока складывается не совсем удачно, добилась первого успеха на турнире WTA в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что на гала-ужине перед стартом в Qatar Open Элина Свитолина засветилась с Арсеном Венгером.