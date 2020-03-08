Во время проведения праздничных мероприятий, которые запланированы в Украине на период с 7 по 9 марта, украинские спасатели будут работать в усиленном режиме.

Как передает пресс-служба ГСЧС Украины, спасатели будут совершать усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности.

"В этот период будет совершаться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что между спасателями, местной властью и правоохранителями будет организовано взаимодействие.

"В общем, с 09.00 7 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 000 спасателей и более 2 000 единиц техники ГСЧС", - уточнили в пресс-службе.

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