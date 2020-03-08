В Днепре спасателям пришлось закрыть международный аэропорт "Днепропетровск" из-за найденных здесь боеприпасов времен Второй мировой войны.

Как передает пресс-служба ГСЧС, работы по изъятию боеприпасов пришлось остановить из-за других снарядов, которые могут находиться на этой территории.

"7 марта в ГСЧС поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта "Днепропетровск" во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 авиабомбы SC-10)", - говорится в сообщении.

К устранению угрозы привлекли пиротехников. На месте инцидента была организована пожарная охрана. Продолжение работ запланировано на сегодня, 8 марта.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины за прошлый год года изъяли больше 500 единиц огнестрельного оружия. Кроме того, СБУ изъяла 120 кг взрывчатки и 350 тысяч патронов, а также мин и гранат.

Также "Страна" писала, что жителей Киева и гостей столицы попросили воздержатся от прогулок по Лысой горе на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе. На территории исторической местности продолжают находить взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны.