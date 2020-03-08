Ракета-носитель Falcon 9, которую разработала американская компания SpaceX, успешно стартовала к Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал. Ракета взлетела с комплекса №40 на базе ВВС США.

Как говорится на странице компании в Twitter, ракета доставит на МКС около двух тонн продовольствия, оборудования, а также материалов для проведения десятка научных экспериментов.

Фото: twitter.com/spacex

Уточним, что отделение ступени произошло через три минуты после старта. Предполагается, что стыковка корабля с МКС состоится в понедельник, 9 марта.

Фото: twitter.com/spacex

Напомним, что компания SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, может начать отправлять туристов в космос уже в 2021 году. Соглашение, позволяющее наладить коммерческие полеты было заключено с компанией Space Adventures.

Ранее мы показывали фото стильных скафандров и другой экипировки, разработанных для будущих космических туристов.