В Японии произошло ЧП с нашим известным земляком. Здесь разыскивают украинского бегуна и тренера по лыжному спорту Алексея Борисенко. Он прибыл в страну для участия в марафоне, однако соревнования отменили из-за эпидемии коронавируса.

Как написали его товарищи в Facebook, на самолет в Украину спортсмен не сел, а в отеле остались его вещи.

"Пропал украинский спортсмен бегун, Алексей Борисенко, в Японии, после того как 26-го февраля пошёл покорять Фудзияму. 28-го февраля с ним пропала связь. Сегодня 8 марта. Времени ждать нету. В связи с плохими погодными условиями, официально операцию по поиску не начинают. Пошел 10-й день", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/aleksej.ukr

Утверждается, что спасательную операцию не начнут еще до среды из-за плохих погодных условий.

Директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что дипломаты в курсе ЧП.

"Наше посольство активно занимается. Подключили всех, кого можно", - сообщил Погорельцев.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают возможность эвакуации украинцев, которые являются членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине из-за коронавируса на борту.

Также "Страна" писала, что количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Из них 55 тысяч уже выздоровели, а более трех тысяч скончались.