В Вашингтоне американцы начали скупать продукты в магазинах из-за первого подтверждения заражения коронавирусом в стране. Люди сметают с полок консервы, питьевую воду, муку и растительное масло.

Как передают "РИА Новости" в Telegram-канале, дезинфицирующие средства являются дефицитными уже несколько дней.

Уточняется, что похожая ситуация наблюдается и в окрестных районах Вашингтона, среди которых - Мэриленд. Там люди скупают все, что можно использовать для дезинфекции рук.

Скриншот: t.me/rian_ru

На опубликованных снимках - крупный сетевой супермаркет Вашингтона спустя несколько часов после того, как стало известно о первом заболевшем в городе.

Фото: t.me/rian_ru

Днем ранее власти штата Нью-Йорк (США) объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Экстренная мера введена уже в третьем штате страны.

Также мы писали, что в США решили дезинфицировать все банкноты, которые прибыли в страну из Китая, откуда эпидемия коронавируса распространилась по всему миру.