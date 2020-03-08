"Так быстрее". Зеленский признался, что иногда ему хочется вешать людей
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским журналистам заявил, что иногда хочет вешать людей, поскольку так будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.
Во время общения с The Guardian, украинский лидер в шутку посетовал, что не может этого делать из-за демократии.
"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал он.
После этого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель поспешила разрядить обстановку и сказала, что это украинский президент шутит.
"Шучу, конечно", - подчеркнул он.
Ранее мы писали, что Зеленский рассказал британским журналистам, что членам его семьи не совсем нравятся перемены в жизни, оттого что он работает президентом.
Также президент Украины выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.