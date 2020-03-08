Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским журналистам заявил, что иногда хочет вешать людей, поскольку так будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.

Во время общения с The Guardian, украинский лидер в шутку посетовал, что не может этого делать из-за демократии.

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал он.

После этого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель поспешила разрядить обстановку и сказала, что это украинский президент шутит.

"Шучу, конечно", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал британским журналистам, что членам его семьи не совсем нравятся перемены в жизни, оттого что он работает президентом.

Также президент Украины выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.