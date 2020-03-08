Власти Италии вынуждены были пойти на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавируса.

Премьер-министр Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который фактически закрывает сразу 14 провинций, как передает Corriere della Sera.

Итак, в Италии с сегодняшнего дня 8 марта и по 3 апреля будут закрыты на въезд и выезд вся Ломбардия (включая Милан). Кроме того, список включает: Венеция, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-нель-Эмилия, Модена, Пезаро, Урбино, Падуя, Тревизо, Алессандрия, Вербано-Кузио-Оссола, Новара, Верчелли и Асти. При необходимости эти регионы смогут перераспределить пациентов между собой.

Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в указанных районах временно закроются школы, университеты, спортивные залы и музеи, будут приостановлены религиозные церемонии. Рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, что их посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

Превентивные меры введены и на территории всей страны. В Италии закроются музеи и букмекерские конторы, будут отменены массовые мероприятия, в том числе показы фильмов, спектакли и спортивные соревнования.

По последним данным в Италии число зараженных выросло до 5 800 человек (смертность составляет - около 3,8%, выздоровели порядка 10%).