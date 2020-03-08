Ирина Венедиктова, и.о. директора Госбюро расследований, подала в суд сразу на два издания - "Украинская правда" и "Центр противодействия коррупции", который возглавляет Шабунин.

Об этом глава ведомства сообщила на своей странице в Facebook.

Венедиктова пояснила, чего именно она хочет добиться своими исками: "Очерчиваю социальную цель: 1. Показать (и делать это системно), что врать должно стать экономически невыгодным. И остановить искажение самой идеи контроля гражданского общества за властью. Честь и достоинство - это базовые принципы. Собственная позиция и непродажность. Работа и уплачивание налогов. И нравственный стержень, чтобы четко знать, что ты отдаешь государству и за что, ты должен с него спрашивать и требовать".

Также чиновница отметила, что ей просто достаточно "установить справедливость". Так, сумма иска составляет 150 тысяч гривен - поровну для каждого ответчика. "Это дело суда оставить / уменьшить / отказать, но в случае признания любой суммы - бенефициаром должны стать те, на кого не хватает внимания и средств государства", - добавила Венедиктова.

Стоит отметить, что этому предшествовало то, что ряд СМИ 28 января распространили информацию о вмешательстве в деятельность Госбюро расследований мужа и.о. директора Ирины Венедиктовой - сотрудника департамента киберполиции НПУ Дениса Колесника.

В свою очередь редакция "Украинской правды" cообщила, по состоянию на 7 марта, исковое заявление от Венедиктовой не получала.

Скриншот: Ирина Венедиктова в Facebook

Скриншот: Ирина Венедиктова/facebook.com