В Bellingcat рассказали детали о старте процесса по делу сбитого на Донбассе Boeing рейса МН17
Основатель журналистской группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, под руководством которого проводилось независимое расследование авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH17, раскрыл некоторые детали о начале процесса, который стартует в Нидерландах 9 марта.
Об этом передает Укринформ.
"Прокуратура сообщила, что существует 36 тысяч страниц информации, плюс 6 тысяч мультимедийных файлов, которые будут частью дела, поэтому информации много. И нам, конечно, будет очень приятно видеть дело в суде. Мы не сомневаемся, что российская защита будет интересной и увлекательной", - заявил журналист.
Так, по его словам, в деле будут участвовать не менее 14 свидетелей происшествия, которые пожелали остаться анонимными.
"Что касается суда, я думаю, что все те люди, которые пытались рассматривать расследования Международной совместной следственной группы (JIT) как полностью базирующееся на доказательствах из открытых источников и работе Bellingcat, будут неприятно удивлены, когда начнется судебный процесс, потому что мы увидим гораздо больше, чем просто доказательства из открытых источников", - отметил Хиггинс.
Напомним, что ранее стало известно о первом свидетеле, который видел запуск ракеты по Boeing.
Также мы писали, что судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийском Boeing рейса MH17 может продлится 4-5 лет.