Основатель журналистской группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, под руководством которого проводилось независимое расследование авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH17, раскрыл некоторые детали о начале процесса, который стартует в Нидерландах 9 марта.

Об этом передает Укринформ.

"Прокуратура сообщила, что существует 36 тысяч страниц информации, плюс 6 тысяч мультимедийных файлов, которые будут частью дела, поэтому информации много. И нам, конечно, будет очень приятно видеть дело в суде. Мы не сомневаемся, что российская защита будет интересной и увлекательной", - заявил журналист.

Так, по его словам, в деле будут участвовать не менее 14 свидетелей происшествия, которые пожелали остаться анонимными.

"Что касается суда, я думаю, что все те люди, которые пытались рассматривать расследования Международной совместной следственной группы (JIT) как полностью базирующееся на доказательствах из открытых источников и работе Bellingcat, будут неприятно удивлены, когда начнется судебный процесс, потому что мы увидим гораздо больше, чем просто доказательства из открытых источников", - отметил Хиггинс.

Напомним, что ранее стало известно о первом свидетеле, который видел запуск ракеты по Boeing.

Также мы писали, что судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийском Boeing рейса MH17 может продлится 4-5 лет.