Украинские биатлонисты заняли второе место на пъедестале почета этапа Кубка мира в чешском городе Нове-Место. На мужской эстафете они показали себя лучше шведов и россиян.

Об этом информирует официальный портал Федерации биатлона Украины.

В субботу, 7 марта, украинские спортсмены вынуждены были состязаться с представителями девяти стран при пустых трибунах. Такие меры были введены местными властями из-за угрозы коронавируса. Однако это не помешало достойно выступить биатлонистам под желто-синим флагом.

Так, от украинской команды сначала побежал Артем Прима, который передал эстафету Сергею Семенову уже на четвертой позиции. Семенов в свою очередь приблизил сборную к пъедесталу, улучшив результат до третьей позиции.

Вслед за ним борьбу за медали продолжил Руслан Ткаленко, который хоть и передал эстафету на седьмой позиции, однако сделал это с мизерным отставанием от конкурентов. Ну и завершил гонку Дмитрий Пидручный, который после стрельбы стоя с одним промахом пришел к финишу вторым.

Украинцам удалось оставить позади Швецию и Россию, а первыми оказались норвежцы.

Скриншот: ukrainian_biathlon в Инстаграм

Скриншот: Суспільне

Напомним, что недавно отличились и украинские биатлонистки. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной завоевала бронзовую медаль в классической эстафете 4х6 км на Чемпионат мира, который в этом году проходит в итальянском Антхольце.

Также мы писали, что лидер сборной России по биатлону Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира в Антхольце (Италия). В то же время представители команды заявили, что такое решение спортсмена было инициировано недавними обысками в его номере итальянской гостинницы.