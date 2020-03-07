Украина не будет поставлять воду на аннексированный полуостров Крым. В то же время ведутся переговоры касательно освобождения удерживаемых Российской Федерацией украинцев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Интер.

"Украина не рассматривает возможность возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились", - заявил Кулеба.

В свою очередь украинская сторона сфокусирована на переговорном процессе с Россией касательно освобождения пленных, определения новых точек разведения вооруженных сил на Донбассе и проведения встречи "Нормандской четверки".

"Мы работаем над тем, чтобы эта встреча состоялась в конце апреля", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, что недавно назначенный на должность премьер-министра Денис Шмыгаль высказался за возобновление подачи воды в Крым, так как вскоре, по его мнению, полуостров постигнет гуманитарная катастрофа.

Однако вскоре глава правительства выступил с опровержением своих же слов. Шмыгаль заявил о недопустимости поставок воды в аннексированный регион до его деоккупации.