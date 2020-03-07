На территорию частного дома в Запорожье обвалилась кирпичная стена завода "Мотор Сич". На место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидировали последствия разрушения.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС в регионе.

Фото: ГСЧС в Запорожской области

Сообщается, что обрушение произошло вечером в субботу, 7 марта. Так, в 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей.

Фото: ГСЧС в Запорожской области

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что стена рухнула из-за естественных процессов.

"Cотрудники ГСЧС провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей", - заявили в пресс-службе спасателей.

О происшествии также уведомили администрацию завода, представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке обломков.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлекли 11 спасателей и 3 единицы техники.

Скриншот: ГСЧС в Запорожской области в Фейсбук

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