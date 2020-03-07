Пользователям сети удалось опознать спутника экс-премьера Алексея Гончарука, с которым он был замечен на борту самолета в Лиссабон. Им оказался бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

В свою очередь источник "Страны" рассказал, что такое соседство не просто совпадение: "Гончарук, будучи адвокатом, обслуживал одного из застройщиков в Ирпене. И тогда же познакомился с Карплюком. С тех пор они общаются".

Высказался по этому поводу и политолог Виктор Чаплыга на своей странице в Facebook. Так, по его прогнозу, бывший городской голова Ирпеня скрывался от правосудия за границей до тех пор, пока должности Генерального прокурора и премьер-министра не заняли Руслан Рябошапка и Алексей Гончарук соответственно.

"А Рябошапка, уходя сказал, что вернется... а его дополнили - обязательно, в рядах проекта Пинчука "Сенцов"... Которого пиарно ведет Сюмар... Муж которой... заммэра того же Ирпеня... А не будет ли совпадением появление "Списка Пинчука" (нео-соросятня) под брендом "Сенцов", куда войдут Гончарук, "карплюки", Рябошапки, Каськи и прочие молюсЬки?", - пишет Чаплыга.

Скриншот: Миха Чаплыга в Фейсбук

Также некоторые пользователи соцсети рассматривают вариант "зрады" со стороны "Слуг народа".

Скриншот: Михайлина Скорик в Фейсбук

Напомним, что сегодня мы публиковали фото из самолета, где был замечен экс-премьер Алексей Гончарук.

Также мы публиковали видео обращения Гончарука к народу, которое тот выложил в сеть с борта лайнера в Португалию.