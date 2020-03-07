Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение направить в самое ближайшее время своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.

Аналогичные миссии будут направлены, кроме нашей страны, так же в Азербайджан и Черногорию

Об этом сообщает пресс-служба Европейского регионального бюро ВОЗ.

"Европейское региональное бюро ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирус у 16 из 20 украинцев не подтвердился.

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