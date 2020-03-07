Билл Клинтон через 22 года признался, зачем крутил роман с Моникой Левински прямо в Овальном кабинете
Сорок второй президент США Билл Клинтон заявил, что его служебный роман со стажеркой Моникой Левински был для него способом справиться со стрессом на работе.
Комментарий Клинтона по поводу секс-скандала, который случился в далеком 1998 году, прозвучал в документальном фильме о его супруге Хиллари Клинтон, передает BBC.
"То, что я сделал, было плохо. Но не то чтобы я размышлял над тем, какой самый глупый поступок совершить, и совершил его. Ты чувствуешь, что еле держишься на ногах: ты выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов. И вот появляется что-то, что может отвлечь тебя на какое-то время. У каждого есть проблемы в жизни, разочарования и страхи. Я делал это, пытаясь справиться с нагрузкой и беспокойством", - признался Клинтон.
Напомним, что так называемый "Моникагейт" произошел в 1998 году - тогда появилась информация об отношениях женатого на Хиллари Билла Клинтона и Моники Левински, которые экс-президент старался отрицать. И вскоре против Клинтона был запущен процесс импичмента из-за того, что он лгал по поводу служебного романа.
В свою очередь Моника Левински всегда отмечала, что отношения с Клинтоном развивались по обоюдному согласию. Однако в 2014 году она заявила, что из нее сделали козла отпущения, чтобы уберечь бывшего президента от импичмента.
Ранее "Страна" писала, что недавно нынешний американский лидер Дональд Трамп стал третьим президентом в истории страны, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.
Однако в случае Трампа, виной разбирательств стал вовсе не секс-скандал, а его давление на украинскую власть с целью нейтрализации своего принципиального конкурента на грядущих выборах президента США Джо Байдена.