Сорок второй президент США Билл Клинтон заявил, что его служебный роман со стажеркой Моникой Левински был для него способом справиться со стрессом на работе.

Комментарий Клинтона по поводу секс-скандала, который случился в далеком 1998 году, прозвучал в документальном фильме о его супруге Хиллари Клинтон, передает BBC.

"То, что я сделал, было плохо. Но не то чтобы я размышлял над тем, какой самый глупый поступок совершить, и совершил его. Ты чувствуешь, что еле держишься на ногах: ты выстоял 15 раундов призового боя, а его продлили до 30 раундов. И вот появляется что-то, что может отвлечь тебя на какое-то время. У каждого есть проблемы в жизни, разочарования и страхи. Я делал это, пытаясь справиться с нагрузкой и беспокойством", - признался Клинтон.

Напомним, что так называемый "Моникагейт" произошел в 1998 году - тогда появилась информация об отношениях женатого на Хиллари Билла Клинтона и Моники Левински, которые экс-президент старался отрицать. И вскоре против Клинтона был запущен процесс импичмента из-за того, что он лгал по поводу служебного романа.

В свою очередь Моника Левински всегда отмечала, что отношения с Клинтоном развивались по обоюдному согласию. Однако в 2014 году она заявила, что из нее сделали козла отпущения, чтобы уберечь бывшего президента от импичмента.

Ранее "Страна" писала, что недавно нынешний американский лидер Дональд Трамп стал третьим президентом в истории страны, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Однако в случае Трампа, виной разбирательств стал вовсе не секс-скандал, а его давление на украинскую власть с целью нейтрализации своего принципиального конкурента на грядущих выборах президента США Джо Байдена.