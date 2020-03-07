Глава украинской таможни Максим Нефедов опроверг информацию о своей якобы грядущей отставке.

Об этом чиновник заявил в комментарии 24 Каналу.

История началась с того, что в субботу, 7 марта, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале о "дегомосексуализации правительства".

Так он выразился о якобы скорой отставке главного таможенника страны Максима Нефедова, на смену которому, по словам Дубинского, должен прийти Анатолий Макаренко, который возглавлял таможню в 2009-2010 годах.

Однако, в комментарии телеканалу сам Максим Нефедов заявил, что информация о его увольнении не соответствует действительности и является неправдивой.

Скриншот: Александр Дубинский в Телеграм

Напомним, что ранее глава украинской таможни заявил, что готов уйти в отставку, если с новым составом правительства возникнут разногласия.

Также мы писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал работу таможни, которой руководит Максим Нефедов.

Стоит отметить, что нынешнего главу таможни называют одним из самых эпатажных чиновников за долгое время. Так, Максима Нефедова застали в "секретной комнате" клуба Queen, когда он капал горячим воском на танцовщицу во время БДСМ-вечеринки.