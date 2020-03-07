Под Киевом грузовик подмял под себя легковушку. Погибли три человека. Фото
Сегодня, 7 марта, под Киевом, на Кольцевой дороге произошла трагедия. Здесь столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП три человека погибли на месте от полученных травм.
Об этом информирует УНН с места событий.
После столкновения грузовика и легкового автомобиля неподалеку от Борисполя, транспортные средства слетели с дороги. Сообщается, что в ходе ДТП погибли два пассажира и водитель малогабаритного авто.
Напомним, что недавно подобная авария произошла под Харьковом. Так, на трассе Чугуев-Меловое на въезде в Купянск автомобиль КАМАЗ с прицепом столкнулся с легковым Daewoo Lanos. В результате погибли четыре человека.
Менее трагично обернулось ДТП под Киевом на Одесской трассе. Там более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В ходе аварии пострадали несколько человек.