Народный депутат от "Оппоплатформы" Олег Волошин, у которого заподозрили смертельный коронавирус, не болен.

Об этом в Facebook написал сам нардеп.

Так, Волошин сообщил, что и не ожидал другого результата медицинского тестирования. Депутат также поблагодарил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Хорошую новость сообщил лично Дмитрию Разумкову, который держал всю эту ситуацию лично под контролем и вообще повел себя вчера и как прекрасный спикер, и просто как настоящий человек", - пишет нардеп.

Он добавил, что депутаты от фракций "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос" проявили себя не в лучшем свете, распространив панику по поводу возможного коронавируса у Волошина. Также, народный избранник заявил, что нардепов от вышеуказанных партий, судя по данным социологических опросов, "и так ждёт скоро полная изоляция от парламента".

"Вообще вся эта история стала для многих тестом на человечность и адекватность. Спасибо многим, кто поддерживал, в первую очередь моей дорогой супруге Надежда Сасс, всей моей семье, коллегам по фракции, друзьям. Остальным - не дождётесь. А так всем здоровья и добра!", - резюмировал Волошин.

Скриншот: Олег Волошин в Facebook

Напомним, что Олег Волошин в конце февраля ездил Францию, где встретился с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом.

Однако, вскоре в Министерстве здравоохранения заверили, что для народных депутатов, которые общались с коллегой из ОПЗЖ Олегом Волошиным, нет никаких рисков заразиться коронавирусом.