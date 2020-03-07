Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B" с положительным прогнозом. Компания ожидает положительного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как говорится на сайте агентства, многолетняя программа сотрудничества с МВФ даст возможности к новому внешнему финансированию, а также снизит риски рефинансирования.

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что продолжение взаимодействия Украины с МВФ в рамках новой программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета", - говорится в сообщении.

Аналитики организации утверждают, что Украина "добилась значительного прогресса в получении законодательного одобрения для ряда реформ, которые, если они будут эффективно и надежно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов" в стране.

Напомним, продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.Такое мнение так же озвучило международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за вспышки коронавируса Укрпочта меняет сроки доставки посылок из Китая в Украину.