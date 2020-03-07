Коронавирус Covid-19 и грипп могут иметь схожие симптомы, однако эти болезни протекают у инфицированных по разному.

Об этом гласит текст информационного бюллетеня, опубликованный в Женеве Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Так, по информации ВОЗ, средний инкубационный период для коронавируса составляет три дня, в то время как у гриппа он занимает пять-шесть дней. Также представители организации отметили, что от больного коронавирусом шанс заразиться гораздо меньше, чем от больного гриппом.

Тем не менее, при коронавирусе около 15% случаев болезни протекают тяжело, а 5% - крайне тяжело, при смертности в 3-4%. Что касается гриппа, то он демонстрирует меньшие показатели.

Дополнительно медики заявили, что взрослые реже детей болеют гриппом, однако чаще заражаются коронавирусом.

Напомним, что сегодня стали известны результаты медицинских проверок у людей, с подозрением на коронавирус. Всего четыре из двадцати украинцев подверглись воздействию этой инфекции.

Также мы писали, что ВОЗ заявил об отсутствии оснований полагать, что летом коронавирус нового типа не будет распространяться из-за жары.