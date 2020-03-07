Нардеп от "Слуги народа" Дубинский написал, что МВФ отказал в кредите и в мае будет дефолт, но потом удалил пост
Народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Украину ждет дефолт уже в мае этого года, поскольку Международный валютный фонд отказался предоставлять нашей стране новый транш.
Однако позже это заявление было удалено депутатом из его Facebook.
"Представители МВФ в неофициальной коммуникации с новым премьер-министром сказали, что кредита не будет. В мае вероятен дефолт", - говорилось в сообщении нардепа.
Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что новое правительство, утвержденное Верховной Радой 4 марта, продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом. Также оно собирается работать и с другими кредиторами Украины.
Также "Страна" писала, что в Международном валютном фонде объявили поддержку в размере 50 млрд долларов для государств, которые пострадали от коронавируса.