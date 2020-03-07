Сегодня, 7 марта, матче 22-го тура футбольной Премьер-лиги Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло "Александрию" со счетом 1:3.

Так, в конце первого тайма счет открыл динамовец Артем Шабанов. Шансы "Александрии" на удовлетворительный исход матча иссякли после спорного решения судьи - в начале 2-го тайма вторую желтую получил Алексей Довгий.

На 60-й минуте Виталий Буяльский забил второй гол "Динамо". Однако уже спустя пять минут Александрия ответила с пенальти - автором результативного удара с 11-метрового стал Дмитрий Гречишкин.

Тем не менее, в конце матча игрок "Динамо" Виталий Миколенко закрепил победу киевлян.

Таким образом Динамо набрало 45 очков и поднялось на второе место турнирной таблицы. В свою очередь луганская "Заря", после проигрыша "Десне" со счетом 0:1, опустилась на третью строчку Премьер-лиги.

Напомним, что уже некоторое время между "Динамо" и "Зарей" происходит борьба за второе место в чемпионате.

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