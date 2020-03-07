Прокурор Киевской областной прокуратуры Казбек Тедеев, который спас людей из рухнувшего в Русановский канал автомобиля, оказался давним фанатом донецкого Шахтера. Когда в клубе увидели видео, как он спасает людей в шапке своей любимой команды, то сразу же пригласили его на встречу с футболистами.

Капитан команды Андрей Пятов вручил герою-спасателю футболку с символичным номером 12 и его фамилией.

Видео: YouTube/Мария Серко

"Хочу вручить от нашей команды. Видишь, 12 номер. Очень рад, что у нас есть такие болельщики. Очень приятно", - сказал голкипер дончан и сборной Украины.

При этом сам Тедеев признался, что ему приятно наблюдать за игрой "горняков", которые показывают настоящий профессионализм.

Видео: YouTube/FC Shakhtar Donetsk

Напомним, в Киеве 1 марта водитель не справился с управлением и позволил автомобилю съехать в Русановский канал. Неравнодушный прохожий достал потерпевших из ледяной реки - благодаря этому инцидент прошел без жертв. Позже выяснилось, что спасителем стал прокурор Казбек Тедеев.