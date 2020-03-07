В Сирии на трассе произошло смертельное ДТП с участием бензовоза. В результате происшествия погибли десятки человек.

Об этом в субботу, 7 марта, передает информагентство РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент случился на трассе Дамаск-Хомс. По данным местных изданий, погибли не менее 30 человек.

Скриншот: РИА "Новости" в Телеграм

Напомним, что накануне вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении боевых действий в сирийской провинции Идлиб, часть которой удерживают отряды т.н. "умеренной оппозиции" (поддерживаемые Турцией) и террористы "Аль-Каиды" (группировка Хайят Тахрир аш-Шам).

Этому предшествовали события 27 февраля, в результате которых, от удара сирийской авиации под Идлибом, убиты десятки турецких военных. В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе.