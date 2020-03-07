Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что членам его семьи не совсем нравятся перемены в жизни, что он работает президентом.

Как он рассказал в интервью The Guardian, супруга и старшая дочь Зеленского стараются держатся подальше от внимания общества и быть свободными в поступках, однако укрыться от службы безопасности и ограничений невозможно.

"Это сложно. Им не нравится моя работа", - сказал Зеленский.

Зеленский уточнил, что его старшая дочь - подросток, а в этом возрасте человеку нужна особенная свобода. При этом его сын с гордостью рассказывает всем, что его папа - президент.

"Прихожу домой на днях, спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента", - уточнил он.

Ранее "Страна" публиковала другой отрывок из свежего интервью Зеленского, в котором тот сравнил свое президентство с управлением дырявым судном.

Также в материале The Guardian президент Украины выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.