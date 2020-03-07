Зеленский на обложке британской газеты The Guardian

Известный украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности выхода из Минских соглашений, которые последовали после отставки правительства Алексея Гончарука.

Об этом политолог написал у себя в Facebook.

"Отставка правительства "соросят" (ну не всех, кое-кто пока остался) и особенно Рябошапки (за которого беспрецедентно вызывающе "топили послы семёрки") говорят о новой фазе Зе-президентства.

Очевидно он (или тот/те, кто за ним стоит) начали рискованную игру. Параллельно реализуется два сценария. Один - тактический. Заверить Запад (прежде всего - США), что, несмотря на ротацию правительства (с Западом не посоветовались?!) и сближение с олигархами, Зе обещает сохранение евроатлантического курса, усиленное хамством (ультиматум - Зе даёт Москве год на признание капитуляции) в адрес РФ. Это должно сработать и Украина получит ожидаемый транш МВФ и военную и пр. помощь от США.

Второй - условно стратегический. Отказ от Минска-2 и заодно от Донбасса без риска снятия санкций ЕС с России. Для этого - готовится принятие закона о референдуме и самого референдума. Большинство проголосует за отказ от выполнения Минска-2 (нет проблем придумать формулировку!). Это даст аргументы для Парижа и Берлина - "мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан". Поэтому мы закрываем в среднесрочной перспективе тему реинтеграции Донбасса, возлагая на Москву (которая не хочет соглашаться на "мир на украинских условиях") ответственность за подготовку аннексии, теперь уже и Донбасса. После чего, как сказал Зе в интервью "Гардиан", …"займёмся внутренними проблемами", - написал Погребинский.

Фото Михаил Погребинский Facebook

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