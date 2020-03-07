Известный украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал последние высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно возможности выхода из Минских соглашений, которые последовали после отставки правительства Алексея Гончарука.

Об этом политолог написал у себя в Facebook.

"Отставка правительства "соросят" (ну не всех, кое-кто пока остался) и особенно Рябошапки (за которого беспрецедентно вызывающе "топили послы семёрки") говорят о новой фазе Зе-президентства.

Очевидно он (или тот/те, кто за ним стоит) начали рискованную игру. Параллельно реализуется два сценария. Один - тактический. Заверить Запад (прежде всего - США), что, несмотря на ротацию правительства (с Западом не посоветовались?!) и сближение с олигархами, Зе обещает сохранение евроатлантического курса, усиленное хамством (ультиматум - Зе даёт Москве год на признание капитуляции) в адрес РФ. Это должно сработать и Украина получит ожидаемый транш МВФ и военную и пр. помощь от США.

Второй - условно стратегический. Отказ от Минска-2 и заодно от Донбасса без риска снятия санкций ЕС с России. Для этого - готовится принятие закона о референдуме и самого референдума. Большинство проголосует за отказ от выполнения Минска-2 (нет проблем придумать формулировку!). Это даст аргументы для Парижа и Берлина - "мы же демократическая страна, мы не можем идти против мнения большинства граждан". Поэтому мы закрываем в среднесрочной перспективе тему реинтеграции Донбасса, возлагая на Москву (которая не хочет соглашаться на "мир на украинских условиях") ответственность за подготовку аннексии, теперь уже и Донбасса. После чего, как сказал Зе в интервью "Гардиан", …"займёмся внутренними проблемами", - написал Погребинский.