Президент Украины Владимир Зеленский отпразднует Международный женский день с женой и дочерью, а своей маме, которая живет в Кривом Роге, он отправит цветы.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам программы "Вікна-новини".

Так, Зеленский считает, что женщин обязательно необходимо поздравить с 8 Марта, хотя бы по телефону.

"Обязательно отмечать. Такой праздник. Любой семейный праздник. Особенно если праздник касается женщин, наших лучших, потому что в Украине они лучшие, для меня личнно... Цветы, завтрак, обязательно - подарок. Если ты не находишься рядом, например я с матерью... Хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы", - поделился президент.

Рассказал Зеленский и о своей любви к походам в магазины перед праздниками, хоть на это у него не всегда находится время.

"Я очень люблю эти моменты, когда я могу что-то купить и подарить. Это такая возможность, это такой кайф! Я никогда не знаю, что подарю. Я еду в один магазин, второй, третий и нахожу. Я выбираю всегда глазами" - рассказал украинский лидер.

Видео: YouTube/ Вікна-новини

Напомним, что ранее "Страна" публиковала оригинальные идеи для подарков любимым женщинам к 8 Марта.

Также мы публиковали яркие открытки и поздравления с Международным женским днем.