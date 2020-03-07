Судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийскому Boeing рейса MH17 может продлится 4-5 лет. Только после этого можно говорить о вынесении какого-либо решения.

Как передает "Европейская правда", слушание по данному делу начнется в понедельник, 9 марта.

Так, слушания пройдут в Схипхоле, неподалеку от Амстердама. Обвинения предъявлены 4 лицам, которые были причастны к доставке в Украину российского комплекса "Бук": Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

"Юристы ожидают, что это займет 4-5 лет с понедельника и до того, когда мы будем иметь решение в этом суде. Дальше они могут пойти в апелляцию, дальше в Верховный суд. А потом еще и в Европейский суд по правам человека", - сказал глава фонда MH17 Disaster Foundation Пит Плюг.

По его словам, все судебные процессы займут 10-15 лет.

К пятилетней годовщине трагедии с МН17 "Страна" рассказывала, что известно о катастрофе и как продвигается ее расследование.

Мы также писали, что в ноябре 2019 года материалы по делу сбитого над Донбассом Boeing частично передали в суд Гааги.