В Житомире заседание суда по делу о госизмене украинского журналиста Василия Муравицкого снова было перенесено. Рассмотрение дела длится уже почти три года, однако никаких подвижек в разбирательстве пока не случилось.

Об этом заявил адвокат подозреваемого Андрей Гожый.

Так, по словам правозащитника, суд отказался рассматривать дело о госизмене Муравицкого в среду, 4 марта. При этом это уже не первое перенесенное заседание.

"В среду в суд не прибыл прокурор, написал письмо, что он проходит тестирование. Однако у нас в группе прокуроров их целых четыре, и почему-то остальные тоже не прибыли. Суд этот факт не заинтересовал, решили просто не проводить заседание. А почему не пришли остальные прокуроры, нас (защиту - Ред.) не проинформировали", - отметил Гожый.

Адвокат заявил, что по причине неявки одного из представителей защиты, Светланы Новицкой, не состоялись еще четыре заседания. При этом правозащитница не выходит на связь и никак не уведомила о причинах ее отсутствия в суде. Стоит отметить, что суд не принимает заявление об отказе от адвоката Новицкой.

По словам Гожого, теперь суд должен собраться по делу Муравицкого 20 марта, поскольку тогда уже подойдет к истечению срок его содержания под ночным домашним арестом.

"Сейчас в деле лежат пять ходатайств о предоставлении доказательств стороной защиты различных документов, подтверждающих подложность ряда процессуальных действий. Но почему-то вдруг, как по взмаху волшебной палочки заблокировано проведение судебного процесса, в том числе из-за непонятного поведения адвоката Новицкой", - добавил Гожый.

Правозащитник также рассказал, что сейчас, из-за меры пресечения, Муравицкий не может устроиться на работу, поэтому на данный момент его семья находится в затруднительном положении.

На вопрос о том, каких изменений ожидает Гожый от смены руководства Офиса Генпрокурора, адвокат ответил, что никакого видимого результата это не даст. По его мнению, причиной увольнения Руслана Рябошапки с должности Генерального прокурора является "подковерная борьба" в Офисе президента Зеленского.

"Нам от этого ни холодно, ни жарко", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что журналист Василий Муравицкий был арестован летом 2017 года по подозрению в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной розни, а также содействии деятельности террористических организаций.

В свою очередь прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и норм международного права.