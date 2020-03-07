Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, которого заметили на борту самолета, который улетел в Лиссабон 7 марта, опубликовал видеообращение к украинцам.

На странице политика в Facebook он благодарит людей и команду за поддержку и внедренные реформы.

"Друзья! Я благодарен нашей команде, каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализовано ради успешного будущего нашего государства", - говорится в сообщении.

Видео: facebook.com/Oleksiy.Honcharuk

Напомним, в среду, 4 марта, Верховная Рада провела внеочередное заседание, созванное президентом. На нем были избран новый Кабмин и заслушан отчет руководителей правоохранительных органов. Новое правительство возглавил нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. С другими новыми именами и досье на будущих министров можно ознакомиться здесь.

Также "Страна" писала, что заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен.