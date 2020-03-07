В США скончался актер Дэвид Пол, которые сыграл одну из главных ролей в знаменитой комедии "Няньки". Как рассказал его брат-близнец Питер, звезда скончалась за 2 дня до своего дня рождения.

Как передает EOB, информация о причинах смерти актера пока не указывается.

Так, по версии журналистов, актер ушел из жизни во время сна. На момент трагедии ему было 62 года.

Уточним, что Дэвид и Питер Полы прославились в 80-е годы благодаря ролям в таких фильмах, как "Варвары", "Двойные неприятности", "Няньки" и другие.

Напомним, в США, в преклонном возрасте, скончался знаменитый голливудский актер, родоначальник целой кинодинастии Кирк Дуглас. Он ушел из жизни в возрасте 103 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в США умер режиссер снявший на Одесской киностудии культовые фильмы СССР - "Приключения Электроника" и "Чародеи".