В Одессе расследуют причастность полицейских к вымогательству денег и лишению свободы местной жительницы. Так, злоумышленники три года могут провести за решеткой.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей региона.

В субботу, 7 марта, стало известно, что 30-летняя жительница Одессы заявила в полицию о вымогательстве и незаконном лишении свободы. По ее словам, трое неизвестных в течение часа удерживали ее в автомобиле, требуя деньги.

"В ходе расследования установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы", - говорится в сообщении.

Происшествие квалифицировано по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

В свою очередь правоохранители проводят внутренние проверки действий полицейских, которые фигурируют в деле. До выяснения всех обстоятельств инцидента возможные участники преступления отстранены от выполнения своих обязанностей. О происшествии также сообщили сотрудникам Управления внутренней безопасности в Одесской области и Госбюро расследований.

Ранее мы писали о том, что полицейские Запорожья закупили старые шины для БТРов, которые позже продали по цене новых. Благодаря этой нехитрой схеме, правоохранителям удалось присвоить 250 тысяч гривен.

Напомним, что недавно Офис Генпрокуратуры возобновил дело об избиении человека одесскими полицейскими.