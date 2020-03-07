Результаты проверок 16 из 20 украинцев, которые были отобраны в связи с подозрением на коронавирус Covid-19, оказались отрицательными.

Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, еще 4 образца находятся на изучении.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОС по состоянию на 7 марта находятся на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на Covid-19 и 14 от контактных. Среди них исследование 16 образцов закончено, положительных на Covid-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 2020 года в Центр поступило 27 сообщений о подозрении на новый вид коронавируса. Из них один результат оказался позитивным.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области с подозрением на инфицирование коронавирусом Covid-19 госпитализированы шесть человек. Однако официально диагноз подтвержден только у одного больного.

Ранее "Страна" сообщала, что первый в Украине пациент, у которого был найден коронавирус, сейчас пребывает в больнице. Его жена находится в обсервации. Медики говорят, что состояние больного стабильное, но женщина опровергает информацию и опасается, что мужу стало хуже.