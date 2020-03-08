В последнее время в украинском медиа-поле вновь активно начал появляться экс-премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

В пятницу он, например, появился в эфире "Свободы слова" Савика Шустера и принялся раздавать советы новому Кабмину.

По данным "Страны", такое появление Яценюка не случайно. По данным наших источников в Офисе президента, Яценюк активно предлагает свои услуги Зе-команде. В частности, зондирует почву на назначение главой Нацбанка.

"Яценюк и Турчинов (экс-секретарь СНБО, еще один из лидеров "Народного фронта" - Ред.) уже давно пытаются примкнуть к новой власти. Сразу после выборов президента Турчинов надеялся, что его оставят секретарем СНБО. А Яценюк осенью пытался пробиться в правительство. Сейчас, после начала перемен во власти, новая серия. Яценюк намекает, что был бы хорошим главой НБУ. Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России. Но пока в Офисе президента стараются держаться от Яценюка подальше. Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского и "Слуги народа" совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и "Народного фронта", - сказал "Стране" источник на Банковой.

Отметим, что рейтинги Яценюка и "Народного фронта" колеблются в районе 0,5%. При том, что на выборах в 2014 году "Народный фронт" взял почти 20%.

Во-многом это и есть народная оценка профессиональных качеств Яценюка, которые он проявил во время своего премьерства в 2014-2016 годах.

"Страна" вспомнила, чем Арсений Петрович запомнился во главе правительства.

1. Курс на сотрудничество с МВФ и разрыв с Россией

Правительство Яценюка было сформировано 27 февраля 2014 года через несколько дней после падения власти Януковича. Но еще до того стал понятен его курс - сотрудничество с МВФ, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и, как следствие этого, разрыв прежних соглашений с Россией, которые заключил Янукович (по кредитам, которые предоставлялись без всяких условий, и по скидке на газ).

Это имело как политические последствия, так и экономические.

В политическом смысле это предопределило конфронтацию с Россией, которая вылилась в аннексию Крыма и войну на Донбассе.

В экономическом смысле это привело к необходимости выполнения жестких условий МВФ, а также к разрыву экономических связей с Россией. Вместе с войной это и вызвало экономический шторм в Украине в 2014-2015 годах.

2. Обвал гривны

Для обычных украинцев в первую очередь этот шторм был ощутим в виде гигантской девальвации гривны.

27 февраля 2014 года курс гривны был 9,5 гривен. Покинул Яценюк пост премьера в апреле 2016 года. Курс тогда был 25 гривен.

Причины названы выше - война, потеря огромного экспортного рынка России, который не смог компенсировать рынок ЕС.

Кроме того, весной 2014 года большую роль в девальвации гривны играла политика главы НБУ, соратника Яценюка Степана Кубива. При нем НБУ выделял банкам многомиллиардное рефинансирование, которое затем конвертировалось в валюту и выводилось из страны. Как говорят на рынке, делалось это, в том числе и по коррупционным схемам.

При преемнице Кубива Гонтаревой эта политика была продолжена.

Характерно, что она не остановила крах десятков банков (хотя ради этого рефинансирование якобы и предоставлялось), зато вызвало огромное давление на гривню и стало одной из форм вывода средств из банков их владельцами и аффилированными с ними лицами.

3. Заморозка зарплат и пенсий

Выполняя условия МВФ, правительство Яценюка уже с марта 2014 года заморозила зарплаты бюджетникам и пенсии, отменив их рост, заложенный в бюджет при Януковиче.

В ответ на все возмущения по этому поводу Яценюк отвечал, что тему зарплат и пенсий поднимают агенты ФСБ.

"Те самые, которые принимали участие в митингах "Новороссия, давайте к России", уже начинают рассказывать о пенсиях, зарплатах, о социалке - те же самые лица - агентура ФСБ засланная сюда десятки лет назад", - говорил Яценюк.

4. Рост коммунальных тарифов

Еще одним условием МВФ, которое сразу же принялось выполнять правительство Яценюка, стало повышение тарифов на коммунальные услуги.

Первое из них произошло уже в апреле 2014 года. И затем продолжалось регулярно.

По итогу, за время премьерства Яценюка коммунальная платежка выросла в несколько раз.

Вместе с заморозкой зарплат и дикой инфляцией (в 2014 году рост цен составил почти 25%, а в 2015 году 43,3%) это привело к колоссальному обнищанию миллионов украинцев.

Самое интересное, что во времена Януковича сам же Яценюк, будучи оппозицией, критиковал правительство за рост коммунальных тарифов. Заявлял, что повышая цены, власть просто грабит народ.

5. Коррупционные скандалы

На протяжении всего премьерства Яценюка и его министров неоднократно обвиняли в коррупции.

Перечисление всех скандалов заняло бы много страниц текста.

Поэтому напомним о двух самых известных.

Во-первых, коррупционный кейс Николая Мартыненко - ближайшего соратника Арсения Яценюка.

Буквально сразу после избрания Яценюка премьером, в политических кругах пошли слухи, что глава правительства вместе с Мартыненко начали крышевать коррупционные схемы и ставят смотрящих в госкомпании или в целые отрасли. Сам Яценюк и Мартыненко эти обвинения отрицали, но несколько из них затем вылились в конкретные уголовные дела.

В 2017 году НАБУ предъявило подозрение Мартыненко в присвоении средств на закупках "Восточного ГОКа" и "Энергоатома" через фирмы, подконтрольные Мартыненко.

Мартыненко сначала был задержан, но суд под давлением депутатов "Нарфронта" отпустил его на поруки. В 2018 году дело ушло в суд, где был зачитан обвинительный акт.

В 2019 году дело по отмыванию денег завели против Мартыненко в Швейцарии.

Во-вторых, в 2018 году нардеп Александр Онищенко раскрыл схему, по которой "Народный фронт" финансировал свою предвыборную кампанию в 2014 году (Яценюк тогда, напомним, был действующим премьером).

Об этом шла речь в книге Онищенко "Петр Пятый".

По его данным, деньги на эти выборы - около $40 миллионов - попали в партийную кассу за счет коммерческой продажи газа, который предназначался для населения по льготной цене, утверждает Онищенко.

Вот, как он описывает конструкцию заработка:

"Компания "Карпатыгаз", подписавшая контракт с "Укргаздобычей", добывает около 1 млрд кубометров газа в год. Однако по балансу запланировано было 800 млн кубометров в год.

Все, что было добыто сверху этой нормы, — а это около 200 млн кубометров, — компания отдала на потребности населения по заниженной, коммунально-бытовой цене (комбытовская цена). Это дополнительный газ, добытый сверх нормы, а если добываешь больше, то должен продать излишек по низкой цене.

Но сверхнормативные 200 млн кубометров, которые ушли на потребности населения, вернули и передали в коммерческую продажу, а заработок в 40 миллионов долларов был направлен на потребности избирательной кампании. Это не просто цифра на бумаге. Это бюджет избирательной кампании "Народного фронта" в 2014 году", - пишет нардеп в своей книге.

Онищенко говорит, что вся эта схема четко задокументирована и ее легко поднять и оформить в уголовное дело при желании НАБУ.

Детальнее об этой истории - в материале "Операция "Труба". Как Народный фронт "купил" победу на выборах".