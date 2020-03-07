Олигархи могут быть полезны Украине, однако они не должны быть наделены лидирующими ролями в политике страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому изданию The Guardian.

"Я хочу, чтобы они имели роли статистов, а не главные роли", - заявил Зеленский.

В материале, опубликованном в субботу, глава государства отметил, что у руководства страны нет особого отношения к олигарху Игорю Коломойскому, несмотря на то, что бизнесмен долгое время знаком с Зеленским.

Президент также заявил, что он отрицательно относится к недавнему приобретению Ринатом Ахметовым виллы с 14 спальнями во Франции за 200 миллионов евро.

По словам журналистов издания, многие в Украине считают, что со сменой правительства к власти вернулись старые политические элиты. Так, по их мнению, Зеленскому не удастся уменьшить влияние олигархов на политические процессы в Украине, и президенту придется с ними сотрудничать - просить их инвестировать в различные отрасли и финансировать госпроекты.

Ранее "Страна" публиковала другой отрывок из свежего интервью Зеленского, в котором тот сравнил свое президентство с управлением дырявым судном.

Также в материале The Guardian президент Украины выступил за более гибкий подход к Минским соглашениям, которые помогут урегулировать ситуацию на Донбассе.