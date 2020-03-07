В Черновицкой области госпитализировали еще одного местного жителя после того, как заподозрили у него коронавирус Covid-19. Чиновники утверждают, что зараженный прибыл из страны, где зафиксированы вспышки болезни.

Как передает пресс-служба областной государственной администрации в Facebook, если заражение подтвердится, то общее количество заболевших достигнет 7 человек.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областную клиническую больницу. Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения Covid-19. Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/cvODA

Ранее мы писали, что в Черновицкой области с подозрением на инфицирование коронавирусом Covid-19 госпитализированы шесть человек. Однако официально диагноз подтвержден только у одного больного.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновцах привлекут к ответственности женщину, которая соврала журналистам о коронавирусе.